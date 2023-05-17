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​Росіяни розміщують військові об’єкти в дитячих садках на окупованих територіях

Військові РФ розмістили особовий склад у будинку дошкільного освітнього закладу у селі на Запоріжжі.

​Росіяни розміщують військові об’єкти в дитячих садках на окупованих територіях
Окупант на території закладу освіти у Волновасі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Противник і надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області, російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас, на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів.

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Нагадаємо, внаслідок війни з РФ в Україні зруйновані 70 закладів дошкільної освіти, ще 1 031 пошкоджені. 846 дитячих садків розташовані на окупованих територіях.

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