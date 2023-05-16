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Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Один чоловік отримав поранення.

Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

За день обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння, під час яких було зафіксовано 112 вибухів.

“Миропільська громада: зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив з міномету – 11 вибухів. Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади – (5 вибухів). Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень”, - повідомили в ОВА.

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Білопільську громаду обстріляли з міномету, АГС та артилерії. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок.

Юнаківську, Новослобідську та Хотінську громаду обстріляли з міномету.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з артилерії.

А Великописарівську громаду - з артилерії та гранатомету.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.

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