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Внаслідок російського ракетного удару ймовірно була пошкоджена пускова установка Patriot, - ЗМІ

США наразі оцінюють масштаби збитків. 

Внаслідок російського ракетного удару ймовірно була пошкоджена пускова установка Patriot, - ЗМІ
Фото: Повітряні сили ЗСУ

В результаті російського ракетного обстрілу Києва та його околиць 16 травня ймовірно була пошкоджена пускова установка Patriot.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомив виданню представник США, пускова установка була пошкоджена, але не знищена.

За його словами, США наразі оцінюють масштаби збитків. 

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“Від цього залежатиме, чи потрібно повністю відновити систему чи просто відремонтувати українці на місці”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони Росії повідомило, що їх ракета вразила ППО Patriot.

“Ми не можемо коментувати це. Ми утримаємося від коментарів щодо російських джерел”, – заявив речник ВПС України Сергій Ігнат.

Нагадаємо, раніше двоє американських чиновників повідомили, що 4 травня Росія намагалася знищити американську систему ППО Patriot в Україні за допомогою гіперзвукової ракети. Ця атака не вдалась, ракета була успішно перехоплена. 

Ймовірно, росіянам вдалося вловити сигнали, які випромінює Patriot. Це дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети Кинджал.

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