У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, постраждало четверо цивільних - жінка та троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу.

"У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує", - написав голова ОВА.

Ще одна постраждала – 59-річна жінка, котра через обстріл дістала струс мозку. Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася.

Нагадаємо, що 15 травня російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади на Херсонщині. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син.