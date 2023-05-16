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Росіяни обстріляли село на Херсонщині, постраждали троє дітей

8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку.

Росіяни обстріляли село на Херсонщині, постраждали троє дітей
Фото: Херсонська облпрокуратура

У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, постраждало четверо цивільних - жінка та троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів. 

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу.

"У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує", - написав голова ОВА.

Ще одна постраждала – 59-річна жінка, котра через обстріл дістала струс мозку. Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася.

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Нагадаємо, що 15 травня російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади на Херсонщині. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син.

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