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Будуть зроблені висновки військовими адміністраціями, - Ігнат про трансляції вуличних камер

Щодо онлайн-камер потрібно працювати також з комерційними структурами.

Будуть зроблені висновки військовими адміністраціями, - Ігнат про трансляції вуличних камер
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через онлайн-трансляцію вуличних камер, тож можливі нові рішення військових адміністрацій.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав під час брифінгу.

"Про те, що дійсно з’являється багато відео. Навіть сьогодні порушено дуже надзвичайно важливу тему – навіть не те, що люди викладали, а те, що у нас працюють камери. Такі камери працюють завжди по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляції на Youtube-канали", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що в Україні наразі діє воєнний стан.

"Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями. Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, - я думаю, що органи військових адміністрацій підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за роботою наших систем ППО", - підкреслив речник.

Водночас, додав Ігнат, щодо онлайн-камер потрібно працювати не лише з державними інституціями, адже камери є і на заправках та на інших різних будівлях та закладах. Говорячи про зйомку роботи ППО місцевими жителями та викладання цих матеріалів в інтернет, Ігнат наголосив, що це питання сумління цих людей.

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Нагадаємо, українська ППО в ніч на 16 травня збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.

За розрахунками видання “Економічна правда”, нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум 120 млн доларів. 

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