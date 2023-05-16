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За рік Україна повернула з російського полону близько 500 захисників “Азовсталі”

У полоні азовці піддаються тортурам і голоду.

За рік Україна повернула з російського полону близько 500 захисників “Азовсталі”
Ілюстративне фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців “Азовсталі”, близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі.

Про це повідомила під час брифінгу голова ГО “Рада жінок і матерів “Жінки зі Сталі” Наталка Зарицька.

“Попри всі зусилля за 12 місяців вдалося повернути лише 20% оборонців, які стояли на смерть, допоки не отримали наказ від командування скласти зброю та рятувати життя. Такий наказ за час війни отримали лише захисники “Азовсталі”. За інформацією з відкритих джерел, виконуючи наказ, з території комбінату вийшло близько 2,5 тис. оборонців. За рік вдалося повернути близько 500 захисників. Це означає, що близько 2 тис. хлопців та дівчат досі перебувають у пеклі полону, а разом із ними у пеклі невизначеності цілий рік перебувають їхні рідні та близькі", – сказала Зарицька.

Вона додала, що протягом всього періоду перебування у полоні військові піддаються тортурам і зазнають голоду. "У вересні минулого року був великий обмін захисників "Азовсталі", під час якого повернулися оборонці, які пробули в полоні 4 місяці. Всім відомо, в якому стані вони повернулися: це в середньому мінус 40 кг ваги, опущені нирки, вибитий хребет, травмовані коліна, перебиті м'язи, втрата зору, слуху, зубів, психотравми".

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Зарицька нагадала, що 6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників “Азовсталі”, і ці люди, які ще рік тому були здоровими та сильними, назавжди втратили здоров'я.

Раніше повідомлялося, що помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". У захисника Маріуполя зупинилося серце.

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