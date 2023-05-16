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ЗСУ за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки "Змій Горинич"

Окупанти використовували ці установки для розмінування.

ЗСУ за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки "Змій Горинич"
Установка для розмінування "Змій Горинич"

Українські військові за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки "Змій Горинич".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Передмістя Бахмута. Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе «Пегас». «Пташки» придбали завдяки вашим донатам через UNITED24. Результат - знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих «Змій Горинич». А ще - 1300 кг тротилу", - написав він і опублікував відео.

Федоров зазначив, що росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів.

"Тепер «Змій Горинич» — це купка мотлоху", - додав міністр.

Нагадаємо, УР-77 "Метеор" ("Змій Горинич") створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і серійно вироблялась з 1978 року. При довжині 7,9 метра, ширині 2,9 метра і висоті 2,5 метра установка масою 15,5 тонни здатна розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Запас її ходу складає до 500 кілометрів по шосе і до 250 кілометрів по пересіченій місцевості. Повне розмінування не гарантовано, оскільки заряди не можуть підірвати міни з детонаторами дворазового натискання, розтяжки, а також пристрої з інфрачервоними або магнітними детонаторами.

Вперше цю установку росіяни показали на навчаннях "Кавказ-2020".

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