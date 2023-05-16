Українські військові за допомогою дронів "Пегас" знищили дві російські установки "Змій Горинич".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Передмістя Бахмута. Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе «Пегас». «Пташки» придбали завдяки вашим донатам через UNITED24. Результат - знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих «Змій Горинич». А ще - 1300 кг тротилу", - написав він і опублікував відео.

Федоров зазначив, що росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів.

"Тепер «Змій Горинич» — це купка мотлоху", - додав міністр.

Нагадаємо, УР-77 "Метеор" ("Змій Горинич") створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика" і серійно вироблялась з 1978 року. При довжині 7,9 метра, ширині 2,9 метра і висоті 2,5 метра установка масою 15,5 тонни здатна розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Запас її ходу складає до 500 кілометрів по шосе і до 250 кілометрів по пересіченій місцевості. Повне розмінування не гарантовано, оскільки заряди не можуть підірвати міни з детонаторами дворазового натискання, розтяжки, а також пристрої з інфрачервоними або магнітними детонаторами.

Вперше цю установку росіяни показали на навчаннях "Кавказ-2020".