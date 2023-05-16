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“Черговий неймовірний успіх”: українська ППО збила 6 гіперзвукових “Кинджалів”, - Резніков

Донедавна вважалося, що ці ракети збити практично неможливо наявними в України засобами ППО. Але цього місяця система Patriot збила першу ракету “Кинджал” над Києвом. 

“Черговий неймовірний успіх”: українська ППО збила 6 гіперзвукових “Кинджалів”, - Резніков
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав черговим неймовірним успіхом той факт, що українська ППО за одну атаку збила одразу шість гіперзвукових російських “Кинджалів”. 

Про це міністр написав у Twitter. 

“Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили ШІСТЬ російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет”, - написав Резніков. 

Він зауважив, що невеликі запаси цих російських ракет зменшились за останній час на 7 штук з 80-ти. 

“У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протистояти західним озброєнням”, - написав міністр.

Він такоє подякував військовослужбовцям ВПС та державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою.

Нагадаємо, українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Раніше українська розвідка повідомила, що російські запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" вже на критичному рівні. Але у РФ є ще великий запас ракет С-300.

6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини. Для цього використали установку "Patriot".

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