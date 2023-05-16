“Черговий неймовірний успіх”: українська ППО збила 6 гіперзвукових “Кинджалів”, - Резніков

Донедавна вважалося, що ці ракети збити практично неможливо наявними в України засобами ППО. Але цього місяця система Patriot збила першу ракету “Кинджал” над Києвом.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав черговим неймовірним успіхом той факт, що українська ППО за одну атаку збила одразу шість гіперзвукових російських “Кинджалів”.

Про це міністр написав у Twitter.

“Черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил! Минулої доби наші захисники неба збили ШІСТЬ російських гіперзвукових ракет "Кинджал" та 12 інших ракет”, - написав Резніков.

Він зауважив, що невеликі запаси цих російських ракет зменшились за останній час на 7 штук з 80-ти.

“У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протистояти західним озброєнням”, - написав міністр.

Він такоє подякував військовослужбовцям ВПС та державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.



80-1-6=❌



russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 16, 2023

Нагадаємо, українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400. Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Раніше українська розвідка повідомила, що російські запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" вже на критичному рівні. Але у РФ є ще великий запас ракет С-300.

6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ підтвердив, що російську ракету "Кинджал" збили у небі Київщини. Для цього використали установку "Patriot".