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Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400

Ворог бив з трьох напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. 

Українська ППО в ніч на 16 травня збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних "Кинджалів". Також захисники збили девʼять крилатих ракет "Калібр", три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М") та безпілотники.

Росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»). Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", – зазначив він.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum. Їх також збили. 

Аеробалістичні ракети "Кинджал" – гіперзвуковий ракетний комплекс, остання ракетна розробка Росії. До отримання американських систем ППО Patriot захисники ці ракети збивати не могли. В березні в Києві пожежу після влучання "Кинджала" гасили три доби. Уперше цей тип ракет вдалось збити під час масованої атаки на столицю в ніч на 4 травня. Тоді Повітряні сили декілька днів вивчали уламки збитої цілі, а підтвердили, що це був саме "Кинджал", 6 травня. 

Журналісти CNN із посиланням на джерела серед американських посадовців писали, що цією ракетою росіяни намагались знищити Patriot. 

С-400 – ще один новий комплекс росіян. Він призначений для протиповітряного бою і збиття цілей, але ворог використовував їх для ударів по наземних цілях, зокрема й у Києві. 

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