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Чехія зібрала 2,33 млн доларів на РСЗВ для України

На зібрані гроші закупили також 365 ракет до неї.

Чехія зібрала 2,33 млн доларів на РСЗВ для України
Фото: Подарунок для Путіна

Чехи зібрали 2,3 млн доларів на закупівлю чеської реактивної системи залпового вогню РМ-70. Також на зібрані гроші закупили 365 ракет до неї.

Про це повідомила ініціатива “Подарунок для Путіна”.

“Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 осіб та компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів”, - йдеться у повідомленні.

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Також ініціатива повідомила, що почне черговий збір коштів. 

“Ми будемо збирати гроші на те, на що ще ніхто у світі не збирав кошти. І це буде справді вибухово”, - повідомили в “Подарунку для Путіна”.

RM-70 – чеська версія радянської системи "Град", але на шасі Tatra і новою системою заряджання.

Як раніше повідомлялось, з Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Гроші на них збирали волонтери в рамках ініціативи “Подарунок для Путіна”.

А восени менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту “Подарунок для Путіна”. Гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 “Авенджер” для ЗСУ. 

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