Чехія зібрала 2,33 млн доларів на РСЗВ для України

На зібрані гроші закупили також 365 ракет до неї.

Чехи зібрали 2,3 млн доларів на закупівлю чеської реактивної системи залпового вогню РМ-70. Також на зібрані гроші закупили 365 ракет до неї.

Про це повідомила ініціатива “Подарунок для Путіна”.

“Лише за два з половиною місяці внески зробили 19 165 осіб та компаній. Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів”, - йдеться у повідомленні.

Також ініціатива повідомила, що почне черговий збір коштів.

“Ми будемо збирати гроші на те, на що ще ніхто у світі не збирав кошти. І це буде справді вибухово”, - повідомили в “Подарунку для Путіна”.

RM-70 – чеська версія радянської системи "Град", але на шасі Tatra і новою системою заряджання.

Як раніше повідомлялось, з Чехії до України вирушають 15 комплексів ППО Viktor. Гроші на них збирали волонтери в рамках ініціативи “Подарунок для Путіна”.

А восени менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту “Подарунок для Путіна”. Гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 “Авенджер” для ЗСУ.