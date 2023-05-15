На Херсонщині хлопець підірвався на російській міні

У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщии 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишила російська армія.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Через детонацію міни потерпілий отримав важкі травми. В ОВА додали, що пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу. Його мають евакуювати до лікарні у Кривому Розі.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині російська вибухівка обірвала життя пʼяти мирних жителів.

Днями у Миколаївській області на невідомому боєприпасі підірвався трактор. Тракторист отримав незначні ушкодження.