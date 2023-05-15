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На Херсонщині хлопець підірвався на російській міні

Потерпілий має важкі травми.

На Херсонщині хлопець підірвався на російській міні
Фото: Вікіпедія

У селі Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщии 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишила російська армія

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Через детонацію міни потерпілий отримав важкі травми. В ОВА додали, що пораненого шпиталізували до найближчого медзакладу. Його мають евакуювати до лікарні у Кривому Розі.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині російська вибухівка обірвала життя пʼяти мирних жителів. 

Днями у Миколаївській області на невідомому боєприпасі підірвався трактор. Тракторист отримав незначні ушкодження.

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