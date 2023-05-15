Із Білорусі в бік Луганщини окупанти перекидають ще один ешелон із технікою

Загалом в ешелоні було близько 40 одиниць техніки.

Ще один ешелон із технікою Збройних сил РФ перекидають із Білорусі у бік Луганської області.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Рух ешелона зафіксували ввечері 14 травня 5 зі станції Полонка (Брестська область). Загалом у ньому було близько 40 одиниць техніки — зокрема, танки, чотири пасажирські а один вантажний вагон.

Формування цього ешелону відбулося вранці 13 травня у Полонці. Тоді біля шляхів помітили не менш ніж 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). За інформацією білоруського видання "Салідарнасць", на техніці помітили російський прапор.

Ешелон із російськими військовими (близько 200 осіб) та технікою і озброєнням (щонайменше вагон боєприпасів, спорядження) прямує на станцію Гуково (Ростовська область Росії), що за 4,2 км від окупованої частини Луганської області.

Нагадаємо, за інформацією української Дежприкордонслужби, станом на 15 травня на території Білорусі перебуває близько 2,5 тисячі російських військових.