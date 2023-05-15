Росіяни проводять у Криму рейди, а в Запорізькій області вимагають письмово відмовлятися від громадянства України

Перевірки на півострові проводять із метою посилити контроль за населенням.

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До заходів залучили оперативні групи МВС та ФСБ Росії. Найперше перевірці підлягають кримські татари. За інформацією українського командування, такі заходи проводять із метою посилити контроль за населенням.

Крім цього, віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з окупантами, вороги пропонують зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське.

"Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив про посилення окупантами контррозвідувального та поліцейського режиму на Керченському півострові. Зокрема, окупанти перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.

Також загарбники створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях України.