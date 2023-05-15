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Біля Києва локалізували загоряння лісової підстилки, - ДСНС

Ситуація контрольована.

Біля Києва локалізували загоряння лісової підстилки, - ДСНС
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області горить лісова підстилка на площі 15 га.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі триває локалізація загорання.

"15 травня о 14:20 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік с. Нові Петрівці. На місце події направлено особовий склад 37-Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород, 38-Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер та 39 – Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці", - йдетьс в повідомленні.

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Для гасіння пожежі залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки; віз ЗСУ 5 чоловік та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки.

Для детальної оцінки ситуації використовується квадрокоптер.

У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована.

Оновлено. Державна служба з надзвичайних ситуація повідомила про локалізацію загоряння лісової підстилки неподалік с. Нові Петрівці.

"Київська область: пожежу локалізовано о 17:28", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в березні в Іспанії перша цього року велика пожежа знищила 4000 гектарів лісу.

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