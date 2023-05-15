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Весняне водопілля іде на спад по всій Україні

Однак залишаються підтопленими 49 будинків.

Весняне водопілля іде на спад по всій Україні
Фото: КМДА у Telegram

За минулу добу, 15 травня, спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях України.

Про це повідомляє сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“За останню добу спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях. Залишаються підтопленими 49 будинків (Дніпропетровська – 37 та Черкаська – 12) та 460 дворогосподарств (Запорізька – 250, Чернігівська – 80, Дніпропетровська – 51, Черкаська – 42, Полтавська – 35 та Київська – 2 ). У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 11 тис. 041 га сільськогосподарських угідь”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було порушене транспортне сполучення до 11 населених пунктів Чернігівської області.

Протягом квітня та на початку травня спостерігалося сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).

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Нагадаємо, у Києві рівень води в Дніпрі за минулу добу збільшився на 8 сантиметрів.

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