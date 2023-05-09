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Сапери показали знищення 500-кілограмової авіабомби у Запорізькій області

В області з початку повномасштабного вторгнення вже знищено понад 3000 боєприпасів.

Сапери показали знищення 500-кілограмової авіабомби у Запорізькій області
Фото: Скріншот відео

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 500-кілограмову авіабомбу, яку запустили російські військові.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"На цих кадрах ви бачите, як сапери ДСНС ліквідовують 500-кілограмову авіабомбу, яку запустила російська армія по прифронтовому місту в Запорізькій області. Це титанічна робота піротехніків, які щоденно, без права на помилку, знищують вибухонебезпечні предмети. Вилучають та ліквідовують боєприпаси, які становлять смертельну небезпеку для мирних жителів", – йдеться в описі під відео.

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У ДСНС зазначили, що лише в Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже знищено понад 3000 боєприпасів, які були виявлені на підконтрольній частині регіону.

Нагадаємо, нещодавно перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів. Ця вартість не є остаточною.

За квітень на російських мінах підірвалися 724 українці, з них 226 загинули.

В Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття". Зокрема, швейцарська компанія GCS поставить в Україну близько 20 машин розмінування до кінця цього року

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