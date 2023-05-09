Контррозвідники Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зловмисники займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються на території регіону. Для цього російська агентура збирала “погодинну” інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Фото: СБУ

Отримані відомості передавали до ФСБ через закритий чат у Телеграмі. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами. Крім того, загарбники розглядали “варіант” фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх “кураторів” з ФСБ 4 тис. доларів “авансу”. Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників і затримали.

Фото: СБУ

За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням “організувати” йому “контакт” з російською спецслужбою. Невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України.

Фото: СБУ

Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. За вказівкою ФСБ водій “в темну” використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники “наводили” ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

Фото: СБУ

Обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, суд призначив 15 років тюрми агенту російської розвідки, який збирав розвіддані на Вінниччині. За його наведенням росіяни планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по області.