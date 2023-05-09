Вночі та вранці ворог 9 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Вночі та вранці 9 травня ворог 9 разів обстріляв прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Вночі та вранці зафіксовано ворожих 9 обстрілів (75 вибухів). Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Середино-Будської, Есманської, Білопільської, Юнаківської, Новослобідської територіальних громад”, - йдеться в повідомленні.

Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (25 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано авіаудар (2 ракети) в с. Ромашкове. Зазнали пошкоджень 3 приватних житлових будинки, зерносклад місцевої агрофірми.

Білопільська громада: росіяни били з мінометів – (23 вибухів).

Есманська громада: 3 міни скинув зранку ворог на територію громади.

Юнаківська громада: артобстріл з САУ (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).

Нагадаємо, цієї ночі ППО збила 23 із 25 російських ракет, випущених по українцях у ніч на 9 травня. Запуски відбувалися з Чорного моря та Каспію.

Дві російські ракети влучили по Черкаській області. Минулося без поранених. Вибухова хвиля пошкодила вікна.