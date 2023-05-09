Путін використовує парад 9 травня для демонстрації впливу РФ у Центральній Азії, − ISW

Запізніле оголошення про присутність лідерів країн регіону вказує на їхнє небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни.

Президент РФ Володимир Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії.

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають захід.

“Запізніле оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри зусилля Кремля спроєктувати владу”, − зазначили аналітики.

Олександр Лукашенко і президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до російської столиці.

Нагадаємо, окупанти вербують на війну мігрантів із Центральної Азії, пропонуючи бонус та високі зарплати. Їх відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.