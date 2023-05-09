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Путін використовує парад 9 травня для демонстрації впливу РФ у Центральній Азії, − ISW

Запізніле оголошення про присутність лідерів країн регіону вказує на їхнє небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни.

Путін використовує парад 9 травня для демонстрації впливу РФ у Центральній Азії, − ISW
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії. 

Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон відвідають захід.

“Запізніле оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їхнє небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри зусилля Кремля спроєктувати владу”, − зазначили аналітики. 

Олександр Лукашенко і президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до російської столиці.

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Нагадаємо, окупанти вербують на війну мігрантів із Центральної Азії, пропонуючи бонус та високі зарплати. Їх відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

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