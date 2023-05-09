Дві російські ракети влучили по Черкаській області. Минулося без поранених, – ОВА

Удосвіта дві російські ракети влучили по Черкаській області. За попередніми даними, йдеться про крилаті ракети.

На щастя, поранених немає. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Фото: Ігор Табурець у Telegram

"В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", – написав він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер. У ньому пошкоджено вікна. 47 пацієнтів евакуювали до неушкодженої частини будівлі.

Також у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає. У Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня росіяни випустили по Україні 25 крилатих ракет. До опівночі били по сходу України "Калібрами", а близько четвертої ранку – авіаракетами типу Х. Захисники збили 23 із 25 ракет.