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Дві російські ракети влучили по Черкаській області. Минулося без поранених, – ОВА

Вибухова хвиля пошкодила вікна. 

Удосвіта дві російські ракети влучили по Черкаській області. За попередніми даними, йдеться про крилаті ракети.

На щастя, поранених немає. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Фото: Ігор Табурець у Telegram

"В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", – написав він. 

Голова ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер. У ньому пошкоджено вікна. 47 пацієнтів евакуювали до неушкодженої частини будівлі.

Також у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає. У Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня росіяни випустили по Україні 25 крилатих ракет. До опівночі били по сходу України "Калібрами", а близько четвертої ранку – авіаракетами типу Х. Захисники збили 23 із 25 ракет. 

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