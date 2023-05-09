США збираються оголосити перед контрнаступом пакет допомоги на $1,2 млрд, – CNN

Про нього можуть повідомити уже сьогодні.

США уже сьогодні можуть оголосити новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів. Він призначений допомогти українцям перед контрнаступом, повідомляє CNN із посиланням на знаймого із планами американського посадовця.

За його словами, пакет включатиме БпЛА, артилерійські боєприпаси та ракети ППО, а також інше озброєння.

Про підготовку нового пакету з озброєнням для України вперше написало агентство Associated Press. Пакет підпадатиме під дію Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), що означає, що він буде укладатися за контрактом і закуповуватись у виробників замість того, щоб вилучатися безпосередньо зі запасів Міністерства оборони.

Пакети USAI мають на меті створити середньо- та довгострокове постачання для України.

Новий пакет стане вже 38-им від серпня 2021. Попередній пакет оголосили минулого тижня – його сума склала 300 млн доларів. До нього увійшли, зокрема, ракети, гаубиці та боєприпаси для HIMARS.

За оцінкою координатора із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Джона Кірбі, Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси.