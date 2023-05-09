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Туреччина почала постачати газ до Європи, - Мевлют Чавушоглу

За 5-6 років Туреччина хоче подвоїти потужність трубопроводу з Азербайджану.

Туреччина почала постачати газ до Європи, - Мевлют Чавушоглу
Фото: БЕБ

Туреччина вже постачає газ в Європу, зокрема країни Східної, Південно-Східної Європи та Балкан.

Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

“Зараз ми почали постачати газ в Європу, особливо до Східної, Південно-Східної Європи та Балкан. Ми подвоюємо потужність трубопроводу “Tanap” з Азербайджану з 16 млрд до 32 млрд кубометрів. Це займе 5-6 років. У нас є 5 ЗПГ-терміналів. Ми підписали контракти з Америкою та Оманом”, - зазначив міністр.

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Чавушоглу додав, що Туреччина розпочала доставку ЗПГ танкерами з Алжиру, Нігерії та 15 інших країн.

Мевлют Чавушоглу уточнив, що Туреччина розуміє значення Азербайджану та інших країн Середньої Азії для постачання газу до Європи.

“Вже є маршрут по Ірану. Центральний коридор зі сходу на захід є життєво важливим для торгівлі між Азією та Європою”, - наголосив турецький міністр, і підкреслив, що Туреччина набирає більшу вагу у питанні транспортування газу і хоче в майбутньому скористатися цими можливостями.

Нагадаємо, у Туреччині завершили будівництво вимірювальної станції та 36-кілометрового трубопроводу, який прийматиме чорноморський газ із заводу з переробки природного газу в Філіосі й передаватиме його в національну систему.

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