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У Туреччині завершили будівництво наземного трубопроводу для транспортування чорноморського газу

Найближчим часом Туреччина має намір розпочати використовувати газ із нових чорноморських родовищ, загальний обсяг якого складає 540 млрд куб м.

У Туреччині завершили будівництво наземного трубопроводу для транспортування чорноморського газу
Фото: скріншот відео

У Туреччині завершили будівництво вимірювальної станції та 36-кілометрового трубопроводу, який прийматиме чорноморський газ із заводу з переробки природного газу в Філіосі й передаватиме його в національну систему.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

“Роботи, які проводила компанія BOTAŞ, були завершені вчасно”, - повідомляє телеканал.

Зазначається, що наразі в проєкті з видобутку та транспортування газу з чорноморських родовищ задіяно 10 тисяч працівників, прогрес досягається в кількох напрямках одночасно.

Туреччина має намір розпочати використовувати газ із нових чорноморських родовищ, загальний обсяг якого складає 540 млрд куб м, у першому кварталі 2023 року.

Як відомо, наприкінці минулого року було виявлено ще одне родовище газу в Чорному морі. Обсяг природного газу в ньому оцінюється 58 млрд куб м, поклади знаходяться на глибині 3023 м.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина збільшила свою оцінку запасів природного газу. Мова йде про 710 млрд кубометрів газу.

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