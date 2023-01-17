У Туреччині завершили будівництво наземного трубопроводу для транспортування чорноморського газу

У Туреччині завершили будівництво вимірювальної станції та 36-кілометрового трубопроводу, який прийматиме чорноморський газ із заводу з переробки природного газу в Філіосі й передаватиме його в національну систему.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецький телеканал TRT Haber.

“Роботи, які проводила компанія BOTAŞ, були завершені вчасно”, - повідомляє телеканал.

Зазначається, що наразі в проєкті з видобутку та транспортування газу з чорноморських родовищ задіяно 10 тисяч працівників, прогрес досягається в кількох напрямках одночасно.

Туреччина має намір розпочати використовувати газ із нових чорноморських родовищ, загальний обсяг якого складає 540 млрд куб м, у першому кварталі 2023 року.

Як відомо, наприкінці минулого року було виявлено ще одне родовище газу в Чорному морі. Обсяг природного газу в ньому оцінюється 58 млрд куб м, поклади знаходяться на глибині 3023 м.

Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz.



İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı... pic.twitter.com/HRQ3FwfxbA — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 16, 2023

Нагадаємо, наприкінці 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина збільшила свою оцінку запасів природного газу. Мова йде про 710 млрд кубометрів газу.