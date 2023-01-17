Морський експорт сирої російської нафти зріс до найвищого з квітня рівня

Морський експорт сирої нафти із Росії минулого тижня зріс до найвищого із квітня рівня. Це може свідчити про те, що РФ поки що подолала початковий удар, завданий європейськими санкціями, пише Bloomberg.

Загальні обсяги російської сирої нафти зросли на 876 000 барелів на день, або на 30%, до 3,8 мільйона за тиждень до 13 січня. Балтійські поставки зросли на 626 000 барелів на день порівняно з попереднім тижнем, в той час як підвищилися й поставки з Чорного моря і тихоокеанських портів.

Зростання також підвищило чотиритижневий середній показник по країні. Однак надходження коштів від експортних мит зросли значно менш різко. Всі поставки за тиждень оподатковувалися за січневою ставкою, в той час як деякі вантажі попереднього тижня – за ставкою грудня, що майже в 2,5 разів вища. Частково це відбулося через зміну формули, що використовується для розрахунку ставок мита, оскільки РФ продовжує відмовлятися від оподаткування експорту за рахунок збільшення виробництва.

Заборона Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти призвела до значно довших рейсів для відправлень, з подорожами, які зараз займають у середньому 31 день із балтійських портів до Індії, у порівнянні з лише сімома днями з тих самих терміналів до Роттердама та приблизно половину цього часу до Польщі. Це посилює тиск на флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі.

Країна все більше залежить від власних кораблів і так званого "тіньового флоту" – зазвичай старих кораблів, що належать невеликим, часто невідомим компаніям, які виникли в останні місяці. Європейські танкери все ще можуть перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною нижче $60 за барель.

Нагадаємо, за даними Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря CREA, обмеження цін на нафту коштує Росії 172 млн доларів на день.