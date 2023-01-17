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На Сицилії затримали “хрещеного батька Коза Ностри”, який переховувався 30 років

День затримання Маттео Мессіна Денаро може стати в Італії національним святом.

На Сицилії затримали “хрещеного батька Коза Ностри”, який переховувався 30 років
Фото: ЕРА/UPG

Хрещеного батька Коза Ностри Маттео Мессіна Денаро затримали на Сицилії після 30 років переховування. Про це пише Politico.

Мессіна Денаро був номером один у списку найбільш розшукуваних в Італії мафіозних втікачів, якого шукали з 1993 року. 

Мафіозі засудили до довічного ув’язнення за десятки вбивств і наказ про війну мафії проти італійської держави в 1990-х роках. Під час війни, зокрема, вбили прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

60-річного Мессіна Денаро заарештували у престижній клініці в Палермо, де він лікувався від раку під вигаданим ім’ям. 

Фото: ЕРА/UPG
Його доставили в казарми карабінерів, а потім на вертодром, звідки вивезли з Сицилії у секретне місце для запобігання будь-яким спробам порятунку.

На пресконференції в понеділок прокурори заявили, що Мессіна Денаро залишався головою сицилійської мафії “до вчорашнього дня”.

Маттео Мессіна Денаро
Фото: ЕРА/UPG
Маттео Мессіна Денаро
Арешт стане перемогою для уряду Джорджи Мелоні, яка заявила, що пішла в політику через вбивства мафії. 

Мелоні зробила боротьбу з “раком” мафії головним пріоритетом у своїй першій промові в парламенті. Її перший законодавчий акт блокував скасування суворішого тюремного режиму, призначеного для засуджених мафіозі. 

Італійська прем’єрка назвала арешт “великою перемогою держави, яка демонструє, що вона не здається перед обличчям мафії”. Вона додала: “Боротьба з мафіозними злочинами триватиме без перерви при цьому уряді”.

Мелоні особисто прилетіла в Палермо в понеділок, щоб привітати прокурорів і поліцію, які спіймали Мессіну Денаро. Вона запропонувала відзначити день арешту новим національним святом на честь тих, хто бореться з мафією.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у 2021 році в Італії правоохоронці затримали понад пів сотні мафіозі, які належали до клану Санфіліппо з Маццаріно.

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