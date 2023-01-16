Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі

Військова активність на території Білорусі зростає, а російське угруповання все більшає. Майже щодня з Росії прибувають військові ешелони з технікою та солдатами. Однак ознак формування ударного угруповання всі ці приготування поки що не набули. Найближчі тижні, найімовірніше, виявляться в цьому сенсі визначальними.

На супутникових знімках від Planet Labs видно три російські літаки МіГ-31К на авіабазі Мачулищі на південь від Мінська

З 16 січня по 1 лютого в Білорусі пройдуть масштабні льотно-тактичні навчання російської та білоруської авіації, в яких будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС і ППО. У Генштабі ЗСУ заявили, що під виглядом навчань Росія нарощує своє авіаційне угруповання в Білорусі. Зокрема, не менш ніж 10 вертольотів Мі-8 і Мі-24 перебазували на аеродром у Мачулищі. Також триває перекидання літаків оперативно-тактичної авіації РФ. Імовірна поява російської дальньої авіації. «З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе», – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Однак збільшення авіаційного компоненту – це лише частина дій Росії на білоруському напрямку. З перших днів 2023 року спостерігається загальне нарощування російської військової присутності у Білорусі. Робиться це в рамках розгортання спільного Регіонального угруповання військ, яке почали формувати на білоруській території ще у жовтні минулого року. Вже кілька місяців російські солдати проходять навчання на полігонах, зокрема за участю білоруських інструкторів, а також проводять заходи щодо бойового злагодження зі Збройними силами Білорусі. 12 січня російські частини особисто проінспектував головнокомандувач сухопутних військ РФ Олег Салюков.

За два тижні січня з Росії прибуло понад десять військових ешелонів із технікою та солдатами. За даними моніторингового проєкту «Беларускі Гаюн» та неофіційного телеграм-каналу білоруських залізничників belzhd_live, за цей час до Білорусі перекинули близько 3000 російських військових, а близько 1000 вирушили у зворотному напрямку. Раніше, наприкінці грудня, Генштаб ЗСУ оцінював чисельність російських військ в Білорусі приблизно в 11 тисяч осіб. Таким чином зараз чисельність угруповання могла зрости до 13 тисяч.

Все це супроводжується інтенсивним переміщенням російських військових усередині самої Білорусі. Російських солдатів і техніку помічають все у нових та нових населених пунктах країни.

Фото: Міноборони Білорусі

Білорусь – тренувальна база?

Водночас чисельність російських сил у Білорусі залишається недостатньою для проведення великомасштабних наступальних операцій. Перед 24 лютого російське угруповання у Білорусі становило 30 тисяч бійців – тобто у два з гаком рази більше, ніж тепер. Крім того, поки немає відомостей про перекидання та накопичення важкого озброєння. У ешелонах, що прибувають з РФ, місцеві жителі в основному помічають вантажівки, бензовози і тягачі, але не танки і артилерію (втім, не виключено, що перекидання такої техніки просто краще маскують).

Концентрації російських військ саме у прикордонних з Україною районах поки що також не спостерігається, хоча у Гомельській та Брестській областях вони присутні. Вловити логіку переміщень російських військ у Білорусі часто взагалі дуже складно. Наприклад, 20-22 грудня військові ешелони просто каталися між станціями і їх навіть не розвантажували. Досі незрозуміло: таким чином відпрацьовувалося перекидання російських військ ближче до українського кордону чи ворог просто нагнітав обстановку.

Крім того, три ешелони з російськими мобілізованими (понад 1000 осіб), які пройшли навчання на полігонах Білорусі, у січні вирушили до Воронезької області – ймовірно, для посилення Луганського напрямку.

Моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» на підставі всієї цієї інформації приходить до висновку, що йдеться про ротацію та перегрупування, а зовсім не про підготовку нового походу на Київ. Проведення ротації російських військових є свідченням того, що найближчим часом не варто очікувати наступу ЗС РФ з території Білорусі. Функція ж РБ у цьому випадку – бути тренувальною базою для мобілізованих громадян РФ, зазначає «Беларускі Гаюн».

Фото: тг-канал Міноборони Білорусі

Україна та її партнери оцінюють ситуацію в Білорусі схожим чином. Генштаб ЗСУ у своїх щоденних зведеннях повторює, що ознак формування наступального угруповання поки не спостерігає. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 12 січня заявив, що обстановка на території Білорусі не несе безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України.

Британська розвідка заначає, що нинішні білорусько-російські авіаційні навчання не є підготовкою до нового вторгнення до України. Пентагон також не бачить ознак підготовки наступальних дій із території Білорусі. Інститут вивчення війни (ISW) вважає такий сценарій у принципі малоймовірним, а нагнітання обстановки останніми місяцями називає «інформаційною операцією», мета якої – відвернути увагу ЗСУ.

«Спільну справу робимо»

Образ Білорусі як тренувальної бази РФ активно підтримує і сам Лукашенко. 6 січня він відвідав Обуз-Ліснівський полігон у Брестській області, де поспілкувався з розміщеними там російськими військовими, заслухав доповідь про завершення бойового злагодження та підготовку особового складу. «Спільну справу робимо», – наголосив Лукашенко.

Фото: Міноборони Білорусі

При цьому жодних агресивних заяв щодо України він не робив. Риторика влади Білорусі зараз, у принципі, є відносно стриманою у порівнянні з мілітаристською істерією напередодні вторгнення 24 лютого або нагнітанням обстановки у жовтні, коли Лукашенко відправив високопосадовців пояснювати робітникам, що Україна та НАТО нібито хочуть напасти на Білорусь. Навіть на падіння ракети С-300 біля села Горбаха в Брестській області влада відреагувала досить спокійно. МЗС РБ, звісно, вимагало від України покарати винних, а в Міноборони Білорусі не виключили «навмисної провокації» з боку ЗСУ. Але жодної масштабної пропагандистської кампанії у зв'язку з цим розгорнуто не було, хоча, здавалося б, привід для розпалювання войовничих настроїв був ідеальний. Показово, що сам Лукашенко жодного разу привселюдно не висловився щодо падіння української ракети.

2023-й рік він взагалі оголосив «роком миру та творення», причому «не тільки на своїй землі». Втім, у цій заяві якраз можна розглянути тривожний символ: у сьогоднішній Білорусі, як і в Оруелла у романі «1984», значення слів найчастіше змінено прямо протилежне. Наприклад, 2021-й – рік безпрецедентних політичних репресій, внаслідок яких тисячі людей потрапили до в'язниці, а десятки тисяч були змушені емігрувати – Лукашенко оголосив роком «народної єдності». Якщо так білоруська влада собі уявляє «народну єдність», можна лише здогадуватися, що вона має на увазі під «миром і творенням».

2023 якраз і почався під гуркіт військової техніки: Міноборони Білорусі вже 5 січня офіційно оголосило про нарощування Регіонального угруповання військ.

Передмобілізаційні приготування

Білоруські війська, фактично, з весни перебувають у стані перманентних навчань, тренувань та перевірок бойової готовності. Остання «раптова» перевірка була проведена незадовго до переговорів Лукашенка та Путіна у Мінську: білоруські війська відпрацьовували вихід на позиції на південних кордонах. Український контекст навчань навіть не приховується. Секретар Ради безпеки Олександр Вольфович зазначив, що завдання підрозділам було поставлено «виходячи з аналізу, досвіду проведення спеціальної військової операції в Україні».

Фото: БЕЛТА Олександр Вольфович

Тим часом у Білорусі завершилася масштабна перевірка мобілізаційної системи, під час якої військкомати звіряли облікові дані військовозобов'язаних. Деякі білоруси отримали мобілізаційні приписи: у них повідомляється, що у разі оголошення в Білорусі мобілізації вони зобов'язані протягом 38 годин, не чекаючи на повістку з військкомату, з'явитися з паспортом, військовим квитком, речами та запасом їжі на добу на мобілізаційний пункт за вказаною у приписі адресою або у військкомат. Як пояснили в Міноборони, таким чином військовозобов'язаний одразу закріплюється за конкретним військовим підрозділом.

Військовий комісар Брестської області Олег Коновалов 13 січня заявив, що, починаючи з лютого, для тих людей, які не пройшли звіряння даних, «швидше за все, будуть застосовані обмеження на виїзд з території Республіки Білорусь і, можливо, якісь ще обмеження». Міноборони поспішило спростувати заяву військкома. Влада країни в принципі всіляко намагається підкреслювати, що заходи щодо звіряння даних були плановими. Але факти говорять про інше. Наприклад, гомельське видання «Флагшток» звернуло увагу на різке зростання видатків міського бюджету на «забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації» – у 3,5 рази. Обласні витрати на мобілізацію збільшились на 44%. Побічно визнавали безпрецедентність заходів, що проводяться, і самі військові.

Крім того, влада анонсувала внесення поправок до законодавства з урахуванням досвіду російської мобілізації. Можливо, як такі передмобілізаційні закони слід розглядати дві ініціативи: надання КДБ права обмежувати громадянам можливість на виїзд з країни «з метою національної безпеки» та запровадження смертної кари за державну зраду, вчинену чиновником або особою, «на яку поширюється статус військовослужбовця».

Фото: Флагшток

Обидва законопроєкти схвалила Палата представників в останні місяці 2022 року. На ці документи звернули увагу у Києві: бригадний генерал Олексій Громов 15 грудня заявив, що запровадження розстрілу за держзраду може бути свідченням підготовки Білорусі до вступу у війну проти України.

Тестування мобілізаційної системи та коригування законодавства з урахуванням російського досвіду дійсно заслуговують на пильну увагу. Без мобілізації Білорусь навряд чи зможе вести війну. «Мобілізація для нашої республіки дуже важлива, хоча б з тієї точки зору, що ми ж не утримуємо армію в тих масштабах, які потрібні для відбиття агресії», – зазначив наприкінці листопада міністр оборони Віктор Хренін.

Вирішальні місяці

Деякі прояви військової активності на території Білорусі сьогодні виглядають суперечливо та незрозуміло. І цілком імовірно, що це робиться навмисне, щоб усіх заплутати. Але залишається відкритим питання: що є кінцевою метою таких маніпуляцій? Низка військових ешелонів із Росії має створити ілюзію підготовки нового походу на Київ? Чи перекидання російських солдатів з Білорусі на прикордонні з Луганською областю території має переконати всіх, що на білоруському напрямку збережеться статус-кво?

Так чи інакше найближчі місяці повинні внести ясність у це питання. Одна з тенденцій – або нарощування сил у Білорусі, або перекидання мобілізованих на схід України, що пройшли навчання, – почне домінувати. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю The Economist, що у лютому російська армія може піти у новий наступ і не виключено, що з боку Білорусі.

Той факт, що власне зараз загрози наступу немає, не повинен присипляти пильності. Ситуація може змінитись дуже швидко.