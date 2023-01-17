​Новим міністром оборони Німеччини стане голова МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус, - ЗМІ

Він змінить на посаді Крістіне Ламбрехт, яка 16 січня попросила про відставку.

Новим міністром оборони Німеччини стане соратник канцлера Олафа Шольца по партії та міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Зазначають, що він змінить на посаді Крістіне Ламбрехт, яка 16 січня попросила про відставку.

Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а з 2017 року є членом земельного парламенту в Ганновері.

З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.

Пісторіус закликав орієнтуватися на Канаду, якщо йдеться про активи російських олігархів і їхню експропріацію.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які перебувають у санкційному списку ЄС проти Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав він.

Нагадаємо, учора міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт оголосила, що йде у відставку на тлі критики через Україну. Останнім часом на Німеччину зростає тиск з приводу надання Києву більше зброї для боротьби з російськими загарбниками. Так, днями видання Politico писало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачань європейськими країнами танків Leopard 2.

Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року Politico з посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху в контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема, Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю з партнерами по НАТО "не робити таких дій в односторонньому порядку".