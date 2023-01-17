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Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки "Леопард", – Дуда

Польський президент збирається зібрати хоча би бронетанкову бригаду. 

Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки "Леопард", – Дуда
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Про це польський президент Анджей Дуда заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає його канцелярія.

"Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки «Леопард». Сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоча б бронетанкову бригаду", – сказав він.

Зазвичай в бронетанковій бригаді налічується близько 90 танків. 

Нагадаємо, під час візиту до Львова минулого тижня Анджей Дуда повідомив, що його країна в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода ФРН. 

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