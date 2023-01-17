Очільник британського МЗС говоритиме про допомогу Україні під час поїздки до Північної Америки

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі намагатиметься посилити підтримку України під час поїздки до Сполучених Штатів і Канади, яка розпочнеться у вівторок.

Про це пише Reuters.

Клевері говоритиме держсекретарю США Ентоні Блінкену та канадській колезі Мелані Жолі, що настав час йти “далі і швидше”, аби надати Україні військову підтримку.

“Сьогодні ми об’єдналися проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні міцні зв’язки в сфері оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе”, – сказав Клеверлі перед поїздкою.