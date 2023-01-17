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Очільник британського МЗС говоритиме про допомогу Україні під час поїздки до Північної Америки

Клевері говоритиме з Ентоні Блінкеном та Мелані Джолі.

Очільник британського МЗС говоритиме про допомогу Україні під час поїздки до Північної Америки
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі намагатиметься посилити підтримку України під час поїздки до Сполучених Штатів і Канади, яка розпочнеться у вівторок.

Про це пише Reuters.

Клевері говоритиме держсекретарю США Ентоні Блінкену та канадській колезі Мелані Жолі, що настав час йти “далі і швидше”, аби надати Україні військову підтримку.

“Сьогодні ми об’єдналися проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні міцні зв’язки в сфері оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе”, – сказав Клеверлі перед поїздкою.

Нагадаємо, Великобританія надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли підрозділ танків “Challenger 2” з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, батарея з восьми САУ AS90 у високій готовності та ще дві батареї та сотні одиниць бронетехніки, включно з БТР "Бульдог".

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