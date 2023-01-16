Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
СБУ назвала російських льотчиків, які причетні до ракетного удару по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

З 24 лютого Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ, - ЗМІ

Принаймні два замахи були розкриті завдяки даним американської розвідки.

З 24 лютого Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських військ, - ЗМІ
Фото: president.gov.ua

У своїй майбутній книзі The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House автор Кріс Уіпл повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя

Про це повідомляє Independent

Також автор книги вказує, що принаймні два замахи були розкриті завдяки даним американської розвідки, якими директор ЦРУ Білла Бернс поділився під час візиту до Києва.

“Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силовикам Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя”, - написав Уіпл. 

У книзі також йде розповідь про те, що президент США Джо Байден доручив директору ЦРУ, колишньому послу США в Росії, надати президенту Зеленському “точні подробиці російських змов”. 

“Це одразу привернуло увагу Зеленського, він був здивований, протверезів від цієї новини”, - написав Уіпл. 

Нагадаємо, російські спецслужби планували в Україні серію замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України. Зокрема, готувалися ліквідувати міністра оборони та главу Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також