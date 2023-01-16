У Луганській області українські захисники знищили російський танк Т-90М Прорив-3.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Зазначається, що танк вартістю 5 млн доларів був оснащений тепловим камуфляжем “Накидка”.

Журналіст Юрій Бутусов додав, що танк окупантів підбили воїни 92-ї механізованої бригади в районі с. Новоселівське. Після підбиття танка екіпаж залишив машину.

Пізніше, щоб росіяни не змогли евакуювати та відремонтувати танк, бійці бригади Нацгвардії 3066 завдали по танку ще одного удару. В результаті танк загорівся і був підірваний.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українська артилерія знищила бойову машину піхоти російських окупантів.