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На Луганщині знищили новітній танк російських окупантів

Вартість танка - 5 млн доларів.

На Луганщині знищили новітній танк російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

У Луганській області українські захисники знищили російський танк Т-90М Прорив-3. 

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

Зазначається, що танк вартістю 5 млн доларів був оснащений тепловим камуфляжем “Накидка”.

Журналіст Юрій Бутусов додав, що танк окупантів підбили воїни 92-ї механізованої бригади в районі с. Новоселівське. Після підбиття танка екіпаж залишив машину. 

Пізніше, щоб росіяни не змогли евакуювати та відремонтувати танк, бійці бригади Нацгвардії 3066 завдали по танку ще одного удару. В результаті танк загорівся і був підірваний. 

Нагадаємо, раніше на Луганщині українська артилерія знищила бойову машину піхоти російських окупантів. 

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