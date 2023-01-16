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На льотних навчаннях РФ та Білорусі сьогодні не було жодної активності

Було переміщене деяке майно трьома літаками Ан.

На льотних навчаннях РФ та Білорусі сьогодні не було жодної активності
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

У Білорусі стартували спільні з РФ льотні навчання, але сьогодні жодних заходів не проводилося. 

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Так, було переміщене деяке майно трьома літаками Ан, але це не критично, це просто літаки постачання", – сказав Дейнеко.

За його словами, вчора РФ перекинула зі своїх аеродромів до Білорусі вісім літаків: шість бомбардувальників Су-34 і два винищувачі Су-30СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі – близько 50 одиниць. Переважно вони зосереджені на двох аеродромах Білорусі у Мінській та Брестській областях.

"Ми постійно відстежуємо всю обстановку, в першу чергу пов'язану зі збільшенням саме авіаційної компоненти", – запевнив Дейнеко.

Він наголосив, що станом на сьогодні Україна не фіксує збільшення угруповання російських та білоруських військ у безпосередній близькості від українського кордону.

Нагадаємо, що під час навчань планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж держкордону; авіаційну підтримку військ, висадку тактичного повітряного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених. Для проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

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