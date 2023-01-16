На льотних навчаннях РФ та Білорусі сьогодні не було жодної активності

У Білорусі стартували спільні з РФ льотні навчання, але сьогодні жодних заходів не проводилося.

Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Так, було переміщене деяке майно трьома літаками Ан, але це не критично, це просто літаки постачання", – сказав Дейнеко.

За його словами, вчора РФ перекинула зі своїх аеродромів до Білорусі вісім літаків: шість бомбардувальників Су-34 і два винищувачі Су-30СМ. Загальна кількість російських літаків та гелікоптерів на території Білорусі – близько 50 одиниць. Переважно вони зосереджені на двох аеродромах Білорусі у Мінській та Брестській областях.

"Ми постійно відстежуємо всю обстановку, в першу чергу пов'язану зі збільшенням саме авіаційної компоненти", – запевнив Дейнеко.

Він наголосив, що станом на сьогодні Україна не фіксує збільшення угруповання російських та білоруських військ у безпосередній близькості від українського кордону.

Нагадаємо, що під час навчань планується відпрацювати ведення повітряної розвідки, спільне патрулювання повітряного простору вздовж держкордону; авіаційну підтримку військ, висадку тактичного повітряного десанту, а також доставку вантажів та евакуацію поранених. Для проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.