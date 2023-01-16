Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
У Повітряних силах розповіли, яка ППО здатна збивати російські Х-22
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих склала 40 людей (оновлено)
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Повітряні сили про обстріл будинку у Дніпрі: немає жодних сумнівів, що це була ракета Х-22
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
ГоловнаЕкономікаДержава

На Київщині, Дніпропетровщині, Одещині і Донеччині тривають екстрені відключення світла, – ДТЕК

Ситуація в енергосистемі залишається складною.

На Київщині, Дніпропетровщині, Одещині і Донеччині тривають екстрені відключення світла, – ДТЕК
Фото: EPA

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях тривають екстрені відключення.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“На жаль, загалом ситуація залишається складною. Під час останньої атаки окупантів на енергосистему були суттєво пошкоджені об’єкти генерації. Через це Укренерго зменшило ліміти споживання, внаслідок чого у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях все ще тривають екстрені відключення”, – йдеться у повідомленні.

В компанії додають, що ДТЕК продовжує відновлювати електропостачання на Донеччині та Дніпропетровщині. Зокрема, за минулий тиждень повернули світло для 41 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли.

 

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також