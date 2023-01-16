На Київщині, Дніпропетровщині, Одещині і Донеччині тривають екстрені відключення світла, – ДТЕК

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях тривають екстрені відключення.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“На жаль, загалом ситуація залишається складною. Під час останньої атаки окупантів на енергосистему були суттєво пошкоджені об’єкти генерації. Через це Укренерго зменшило ліміти споживання, внаслідок чого у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях все ще тривають екстрені відключення”, – йдеться у повідомленні.

В компанії додають, що ДТЕК продовжує відновлювати електропостачання на Донеччині та Дніпропетровщині. Зокрема, за минулий тиждень повернули світло для 41 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві.