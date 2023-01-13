В Україні запрацює міжвідомча група для пришвидшення дерегуляції для бізнесу

Наразі в Україні існує майже 1000 інструментів державного регулювання.

Кабмін утворив міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом інструментів контролю і регулювання бізнесу.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль, наразі в Україні існує майже 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу.

"528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв. У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Державна регуляторна служба розглядає варіант удвічі скоротити кількість дозволів – із понад 1200 до 500-600.

Торік у травні уряд реорганізував вісім територіальних органів Державної регуляторної служби у шість міжрегіональних відділів.