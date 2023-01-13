Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаЕкономікаБізнес

В Україні запрацює міжвідомча група для пришвидшення дерегуляції для бізнесу

Наразі в Україні існує майже 1000 інструментів державного регулювання.

В Україні запрацює міжвідомча група для пришвидшення дерегуляції для бізнесу
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін утворив міжвідомчу групу, яка у прискореному режимі займеться переглядом інструментів контролю і регулювання бізнесу.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль, наразі в Україні існує майже 1000 інструментів державного регулювання для бізнесу.

"528 дозволів, 224 ліцензії, 157 погоджень, а ще десятки декларацій, висновків, посвідчень та свідоцтв. У нас є політична воля і політичне рішення все це радикально скоротити", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Державна регуляторна служба розглядає варіант удвічі скоротити кількість дозволів – із понад 1200 до 500-600.

Торік у травні уряд реорганізував вісім територіальних органів Державної регуляторної служби у шість міжрегіональних відділів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також