У Yasno заявили, що різкого покращення ситуації з електропостачанням не буде

Попри прогнозоване потепління різкого покращення ситуації з електропостачанням не буде.

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - написав Коваленко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він додав, що через зниження температури генерація продовжить працювати, а "електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу".

"Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася", - зазначив очільник Yasno.

Нагадаємо, напередодні Коваленко повідомляв, що Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електрики.