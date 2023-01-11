Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
ГоловнаСуспільствоЖиття

Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електрики, - YASNO

Нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електрики, - YASNO

Київ через стан мереж та генерації зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об'єкти критичної інфраструктури, залишок оператор системи ділить між рештою споживачів.

Про це повідомив у Facebook голова компанії YASNO Сергій Коваленко.

"По-перше, генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит", – сказав він.

Іншим чинником дефіциту, на думку Коваленка, є планові ремонти об'єктів, що генерують, як вкрай необхідний захід для підтримки їх працездатності. За його словами, такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала великі можливості, щоби виведення цих потужностей відбувалося непомітно.

При цьому Коваленко пояснив, що нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС, і це є відповіддю на питання, чому почали вимикати вночі.

"Оскільки ресурс гідроелектростанцій вичерпний, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - пояснив голова компанії.

Нагадаємо, що керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада-грудня 2022 року.

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також