Київ отримує приблизно 60% необхідного обсягу електрики, - YASNO

Київ через стан мереж та генерації зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об'єкти критичної інфраструктури, залишок оператор системи ділить між рештою споживачів.

Про це повідомив у Facebook голова компанії YASNO Сергій Коваленко.

"По-перше, генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та збільшує дефіцит", – сказав він.

Іншим чинником дефіциту, на думку Коваленка, є планові ремонти об'єктів, що генерують, як вкрай необхідний захід для підтримки їх працездатності. За його словами, такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала великі можливості, щоби виведення цих потужностей відбувалося непомітно.

При цьому Коваленко пояснив, що нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС, і це є відповіддю на питання, чому почали вимикати вночі.

"Оскільки ресурс гідроелектростанцій вичерпний, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - пояснив голова компанії.

Нагадаємо, що керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада-грудня 2022 року.

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.