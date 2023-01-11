Поліція передала ЗСУ більше 300 тисяч пачок цигарок

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України передали військовим 315 тисяч пачок цигарок

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Вартість переданих військовослужбовцям цигарок складає 20 млн гривень.

Цигарки були вилучені під час проведення операції “Акциз”. Тоді поліцейські спільно з прокуратурою Львівської області припинили діяльність підпільного тютюнового цеху та вилучили його продукцію.

У червні 2022 року суд визнав організаторів нелегального бізнесу винними, майно було конфісковано. Оскільки вилучена продукція відповідає всім стандартам якості, цигарки передали на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, українські полярники передали Збройним силам антидронову рушницю. Кошти на її придбання було зібрано на аукціоні.