Головне за день. Середа, 11 січня

Бої за Соледар, танки Leopard від Польщі, ворожий обстріл перинатального центру в Херсоні, поїздка Зеленського до Львова, зміна командувача російських військ в Україні. Яким запам’ятається 322-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у середу, 11 січня, прибув із робочим візитом до Львова. Він взяв участь у вшануванні пам'яті українських воїнів та провів Координаційну нараду з питань безпеки.

На Координаційній нараді обговорили безпекову ситуацію на півночі та заході України, стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

Учасники наради заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Нагадаємо, попередню поїздку в межах України президент здійснив до Бахмута Донецької області, де точилися запеклі бої з окупантами. Наступного дня після цього він відбув з першим за час повномасштабної війни закордонним візитом до США.

У Львові також відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідером Литви Гітанасом Науседою.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Наусєді за візит", – написав Володимир Зеленський у Телеграм.

Зеленський, Дуда і Науседа підписали спільну заяву президентів Люблінського трикутника.

Польща ухвалила рішення надати Україні роту німецьких танків Leopard. Це рішення вже ухвалено у межах створення міжнародної коаліції, заявив під час візиту до Львова польський президент Анджей Дуда.

Дуда на брифінгу повідомив, що він разом із литовським колегою Ґітанасом Науседою прибув до України для обговорення підтримки українців.

Він нагадав, що Польща була першою країною, яка надала широкий спектр допомоги: 240 танків, сотні тисяч боєприпасів, гвинтівки, малокаліберну зброю, гаубиці "Краб", які відіграли важливу роль, а також ПЗРК. "Ми знаємо, що таке російська окупація. Протягом 123 років ми не мали власної державності через Росію, ми чудового розуміємо, що таке російський окупант", – наголосив Анджей Дуда.

На необхідності надати силам оборони танки Україна наголошувала впродовж тривалого часу. Поки що жодна країна не надавала українським захисникам сучасних бойових танків.

Детальніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що російські окупанти проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку. Водночас Збройні сили України змогли знищити три склади боєприпасів окупантів.

Упродовж доби противник завдав 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається поліпшити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 11 січня – в новині.

У Соледарі тривають важкі бої. Росіяни продовжують спроби повністю захопити місто, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", – зазначила Маляр.

Сьогодні вночі російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. Бойовики ПВК "Вагнера" опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там. Шахта такого вигляду розташована в іншому населеному пункті Донецької області, що перебуває в окупації.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий вранці 11 січня також повідомив, що заяви окупантів про повне захоплення міста не відповідають дійсності.

Заяву пресслужби власника ПВК Євгена Пригожина щодо взяття під контроль Соледара спростувало навіть міністерство оборони окупантів.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу звільнив командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Сергія Суровікіна. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.

На місце Суровікіна призначили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Сергій Суровікін, а також заступник глави російського Генштабу Олексій Кім та командувач сухопутних військ Олег Салюков стали заступниками Герасимова. Кадрові ротації в окупаційних військах Міноброни РФ назвало "підвищенням рівня керівництва" і заявило про "розширення масштабів завдань", які виконують загарбники в Україні.

Нагадаємо, Суровікіна призначили керувати окупаційними військами в Україні торік у жовтні. Він змінив на цьому посту Олександра Дворнікова. Саме Суровікін, за деякими даними, наказав обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Також саме під його командуванням росіяни ганебно втекли з Херсона.

Сьогодні вдень через обстріл російських окупантів спалахнула пожежа в перинатальному центрі в Херсоні.

“Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів”, - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич Янушевич.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені. Спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів.

Нова конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів новий постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

Він додав, що 4 січня на офіційному сайті парламенту була опублікована інформація про подання впродовж десяти днів від фракцій і депутатських груп одного кандидата до цього дорадчого органу експертів.

«Крім того, відповідно до закону, це може бути спільна позиція фракцій чи груп щодо одного кандидата або кожна фракція та група надає свого кандидата. Тобто процес запущено. Відлік 10 днів почався з 5 січня. Щодо подання кандидатів до цієї групи від інших суб’єктів, то там також почався процес».

Докладніше – в нашій новині та в інтерв'ю.

У Києві з візитами перебувають мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави. Подробиці візиту мерів до столиці України наразі невідомі.

Зазначається, що це перший візит мера Варшави Рафала Тшасковського до Києва після початку війни. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі мера Праги Зденека Гржиба від імені Пакту вільних міст зустрічався з мером Києва Віталієм Кличком.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!