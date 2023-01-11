Через обстріл окупантів спалахнув перинатальний центр у Херсоні, - Янушевич

Сьогодні вдень, 11 січня, через обстріл російських окупантів спалахнула пожежа в перинатальному центрі в Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів”, - написав Янушевич.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

Наразі спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона загинула людина, ще пʼятеро – поранені. За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів.