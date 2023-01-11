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ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, – Пентагон

Ці автомобілі потрібні для проведення наступу.

ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, – Пентагон
Бойова машина армії США Bradley
Фото: EPA/UPG

У Пентагоні розраховують, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів. 

Про це повідомляє Liga із посиланням на брифінг речника Міноборони США бригадного генерала Пета Райдера.

За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

Він зазначив, що Вашингтон розраховує на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", – сказав Райдер.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Нагадаємо, новий пакет допомоги від США на 3,073 млрд доларів рекордний не лише за вартістю, а й за специфікацією. Уперше офіційно йдуть БМП "Bradley", 155 мм САУ, ракети "RIM-7 Sea Sparrow", які інтегрують у «Бук», ракети "Zuni", а там є варіанти не лише некерованих, але й з лазерним наведенням. Тому в рамках статті пакет доведеться «їсти», як слона – частинами.

Докладніше про це читайте у матеріалі LB.ua. 

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