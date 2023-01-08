У Пентагоні розповіли про модифікацію БМП Bradley, яку отримає Україна

Цю модифікацію розробили на основі досвіду, який США отримали під час війни в Іраку 1991 року.

Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках рекордного пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на головного представника Пентагону Пета Райдера.

“Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку 1991 року (операція "Буря в пустелі"). На M2A2 ODS встановили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) – бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що БМП також отримали лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) від компанії Fire Control Systems з дальністю дії до 10 км.

Крім того, бойові машини оснащені тактичною навігаційною системою TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).

На місці механіка-водія встановлено тепловізор. Захист БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

Крім того, у цій комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лави на три сидіння кожна. Досвід показав, що це дозволяє десанту швидше залишати БМП.

Один з експертів з Bradley розповів, що вогнева міць, маневровість і міцність БМП, продемонстровані в 73 Easting і під час операції "Іракська свобода", - це саме те, що потрібно Україні, яка розглядає подальші наступальні дії проти росіян, що все ще має значне значення, кількість радянських танків та іншої бронетехніки, а також більш сучасних машин.

У Пентагоні вважають, що Bradley допоможе Україні безпечно переміщати війська в зонах підвищеного ризику, пропонуючи при цьому платформу з надійними протитанковими та протипіхотними можливостями.

Нагадаємо, США закликали Італію передати Україні комплекси ППО SAMP-T. Комплекс може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 км.

Під час нещодавньої телефонної розмови президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.