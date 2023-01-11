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Улюблені цілі російських терористів – школи, лікарні і університети, – Резніков

Росіяни атакують вразливих.

Улюблені цілі російських терористів – школи, лікарні і університети, – Резніков
Фото: Микола Мирний / Центр прав людини ZMINA

Російські військові не можуть перемоги Збройні сили України, тому обстрілюють школи, лікарні і університети.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

“Пологові будинки, лікарні, школи, університети є одними з улюблених цілей російських терористів. Вони ніколи не переможуть українську армію, тому вони атакують вразливих”, – наголосив міністр оборони.

 

Нагадаємо, увечері 10 січня військові РФ знову обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню. Внаслідок атаки пошкоджені неонатальний корпус і поліклініка. 

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