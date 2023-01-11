Улюблені цілі російських терористів – школи, лікарні і університети, – Резніков

Російські військові не можуть перемоги Збройні сили України, тому обстрілюють школи, лікарні і університети.

Про це написав у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

“Пологові будинки, лікарні, школи, університети є одними з улюблених цілей російських терористів. Вони ніколи не переможуть українську армію, тому вони атакують вразливих”, – наголосив міністр оборони.

4th. Attacks on schools, hospitals&protected persons in relation to schools and/or hospitals.

Maternity clinics,hospitals,schools,universities are among the favorite targets of rus terrorists.They will never win over the #UAarmy, so they attack the vulnerable#tribunal4russia

5/7 https://t.co/5e6CWFCfVA — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 11, 2023

Нагадаємо, увечері 10 січня військові РФ знову обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню. Внаслідок атаки пошкоджені неонатальний корпус і поліклініка.