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Окупанти вдарили по дитячій лікарні у Херсоні: пошкоджено неонатальний корпус

Люди не постраждали.

Окупанти вдарили по дитячій лікарні у Херсоні: пошкоджено неонатальний корпус
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Увечері 10 січня військові РФ знову обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено шестиповерховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждала поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон. Внаслідок атаки загиблих і поранених немає.

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

 

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню Херсона. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.

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