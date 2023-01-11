Увечері 10 січня військові РФ знову обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню.
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“Ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено шестиповерховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також постраждала поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон. Внаслідок атаки загиблих і поранених немає.
Нагадаємо, у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню Херсона. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.