Люди не постраждали.

Увечері 10 січня військові РФ знову обстріляли Херсонську обласну дитячу лікарню.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Ввечері рашисти знову атакували медзаклад – обстріляли місце, де надають медичну допомогу новонародженим малюкам. Пошкоджено шестиповерховий неонатальний корпус – в будівлі вибито вікна”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постраждала поліклініка лікарні, в якій через обстріли вибито значну кількість вікон. Внаслідок атаки загиблих і поранених немає.

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог обстріляв Дитячу обласну лікарню Херсона. Унаслідок влучань у корпусі відбулися пожежі.