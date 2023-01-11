Уночі росіяни випустили понад 40 снарядів по Куцурубській громаді Миколаївщини

Уночі 11 січня ворог випустив понад 40 реактивних снарядів по території Куцурубської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Протягом ночі з 23:34 10 січня до 02:02 11 січня ворог обстрілював з РСЗВ територію Куцурубської громади, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – йдеться у дописі.

У вівторок, 10 січня, о 18:35 ворог реактивними системами залпового вогню вдарив в напрямку Очакова.

Нагадаємо, вчора на Миколаївщині українські захисники збили черговий російський безпілотник.