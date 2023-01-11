У середу 11 січня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та Одеській областях вранці невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях невеликий сніг; температура вдень 1-6° морозу (в Криму 2-7° тепла).

У східних та Сумській областях вночі 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу.

В північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.