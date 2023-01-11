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Зеленський виступив на врученні премії “Золотий глобус”: третьої світової війни не буде

Боротьба України проти вторгнення Росії символізує “боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів”.

Зеленський виступив на врученні премії “Золотий глобус”: третьої світової війни не буде
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час 80-ї церемонії вручення американської кінонагороди "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі президент України Володимир Зеленський виступив з відеозаявою.

Про це пише The Hill.

Зеленського представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україну після початку війни.

Зеленський підкреслив, що премія зародилася у 1943 році – під час Другої світової війни, і додав, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує “боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів”.

“Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія”, – сказав Зеленський, пообіцявши, що Україна “зупинить російську агресію” за допомогою вільного світу.

“Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже ясно, хто переможе… Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у день нашої перемоги”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, минулого місяця президент України здійснив безпрецедентний візит до Білого дому, це поїздка за межі України стала першою з початку війни.

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