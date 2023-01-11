Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Навіщо суддям ВРП? Що отримають і що втратять судді, якщо Вища рада правосуддя не буде сформована
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
Генштаб повідомив про враження ворожого судна і знищення ще 710 окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети.

В Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки

В Україні створили інтерактивну мапу потенційної мінної небезпеки.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Звільнені від ворога території все ще залишаються небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів (ВНП), залишених внаслідок бойових дій. Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних із мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені ВНП”,– йдеться у повідомленні.

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією.

Скористатися мапою можна за цим посиланням або ж встановити як мобільний додаток. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

Мінреінтеграції також нагадало мешканцям ДОТ, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета:

  • не підходьте до нього та не чіпайте;
  • відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили;
  • обов’язково повідомте про свою знахідку за номерами 101, 102;
  • попередьте про небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, поліцейські виявили в Ізюмському районі Харківської області на узбіччі дороги протитанкові міни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також