В Україні створили інтерактивну мапу мінної небезпеки

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети.

В Україні створили інтерактивну мапу потенційної мінної небезпеки.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Звільнені від ворога території все ще залишаються небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів (ВНП), залишених внаслідок бойових дій. Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних із мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені ВНП”,– йдеться у повідомленні.

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно перебувають вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією.

Скористатися мапою можна за цим посиланням або ж встановити як мобільний додаток. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

не підходьте до нього та не чіпайте;

відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили;

обов’язково повідомте про свою знахідку за номерами 101, 102;

попередьте про небезпеку оточуючих.

Мінреінтеграції також нагадало мешканцям ДОТ, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета:

Нагадаємо, поліцейські виявили в Ізюмському районі Харківської області на узбіччі дороги протитанкові міни.