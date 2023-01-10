У російському полоні перебуває близько двох тисяч захисників (чоловіків і жінок) Азовсталі.

Про це в етері "Еспресо" розповіла співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі Галина Клемпоуз.

"В нас повернулося вісім оборонців Маріуполя, деякі з них це захисники Азовсталі. Ми не можемо публікувати точну кількість (скільки повернулося і ще залишається в полоні - Ред.), тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути (на них - Ред.), - зазначила Клемпоуз.

Вона зазначила, що інформацію, яку можна озвучувати щодо заручників Росії оприлюднює Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

За словами Клемпоуз небагато відомостей про стан українців вдається отримати від міжнародних організацій, зокрема, Червоного Хреста.

"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних... вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - сказала співзасновниця Асоціації родин захисників Азовсталі.

Нагадаємо, днями з російського полону повернули 50 воїнів.

Патронатна служба "Янголи Азову" закликала не оприлюднювати жодної інформації стосовно обмінів чи полонених, наголошуючи, що публікації на цю тему значно погіршують умови перебування українських захисників у полоні.