​ООН зафіксувала понад 18 тисяч жертв російської агресії серед цивільного населення

Кількість убитих - майже сім тисяч, це без остаточних даних із місць активних бойових дій.

В управлінні Верховного комісара ООН із прав людини підрахували, що наразі відомо про 18096 жертв серед цивільного населення України, які постраждали від російської агресії.

Про це йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй.

Станом на 9 січня окупанти вбили 6952 українців (2758 чоловіків, 1857 жінок, 176 дівчаток, 220 хлопчиків, а також 35 дітей і 1906 дорослих, стать яких наразі невідома).

Поранено 11144 людини. Найбільше - на Донеччині та Луганщині.

"Більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення загинуло внаслідок застосування вибухової зброї з широким радіусом дії, зокрема, від обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаударів", - йдеться повідомленні.

В Управлінні верховного комісара ООН із прав людини вважають, що реальні цифри жертв набагато більші, оскільки затримується інформація з тих місць, де тривали інтенсивні бойові дії. Деякі повідомлення потребують підтвердження. Невідома точна кількість жертв у Маріуполі, Ізюмі, Лисичанську, Попасній та Сєвєродонецьку.

З 1 по 9 січня цього року від рук російських окупантів загинули 34 українці, 101 отримав поранення.

Нагадаємо, за даними Нацполіції, у 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи.

Нещодавно в Організації Об'єднаних Націй вирішили розпустити моніторингову місію, яка мала розслідувати теракт у колонії в Оленівці.