З початку вторгнення РФ загинули 16,5 тис. цивільних, - Нацполіція

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

Про це стало відомо з відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на запит видання ZMINA.

Так, з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року на територіях України виявлено 16 502 загиблих особи, а саме:

у Донецькій – 4746;

у Харківській – 3784;

у Миколаївській – 2207;

у Київській – 2072;

у Чернігівській – 899;

у Луганській – 815;

у Херсонській – 686;

у Сумській – 341;

у Житомирській – 283;

у Запорізькій – 66.

На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких:

у Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ),

у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб),

у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовці ЗСУ),

у Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

"З вказаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зауважується у відповіді на запит.

У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів окупантами та їхніми пособниками.