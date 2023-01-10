Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку вторгнення РФ загинули 16,5 тис. цивільних, - Нацполіція

Більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми.

З початку вторгнення РФ загинули 16,5 тис. цивільних, - Нацполіція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

Про це стало відомо з відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на запит видання ZMINA.

Так, з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року на територіях України виявлено 16 502 загиблих особи, а саме: 

  • у Донецькій – 4746; 
  • у Харківській – 3784; 
  • у Миколаївській – 2207; 
  • у Київській – 2072; 
  • у Чернігівській – 899; 
  • у Луганській – 815; 
  • у Херсонській – 686; 
  • у Сумській – 341; 
  • у Житомирській – 283; 
  • у Запорізькій – 66.

На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких: 

  • у Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), 
  • у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), 
  • у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовці ЗСУ), 
  • у Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

"З вказаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зауважується у відповіді на запит.

У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів окупантами та їхніми пособниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також