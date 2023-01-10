З початку вторгнення РФ загинули 16,5 тис. цивільних, - Нацполіція

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.
Про це стало відомо з відповіді Головного слідчого управління Національної поліції на запит видання ZMINA.
Так, з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року на територіях України виявлено 16 502 загиблих особи, а саме:
- у Донецькій – 4746;
- у Харківській – 3784;
- у Миколаївській – 2207;
- у Київській – 2072;
- у Чернігівській – 899;
- у Луганській – 815;
- у Херсонській – 686;
- у Сумській – 341;
- у Житомирській – 283;
- у Запорізькій – 66.
На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких:
- у Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ),
- у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб),
- у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовці ЗСУ),
- у Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).
"З вказаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зауважується у відповіді на запит.
У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції розпочали 57 357 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів окупантами та їхніми пособниками.